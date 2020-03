Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Lunes 9 de marzo de 2020, p. a10

En Ambulante llegas frente a una pantalla, te proyectan una historia que aparentemente no tiene nada que ver contigo, que habla de un contexto distinto al tuyo, pero es imposible no conectar, no hacerte preguntas, no hacer un viaje introspectivo que luego te conecta con una comunidad , afirmó Diego Luna durante la presentación de la edición número 15 del festival itinerante de cine documental.

El actor y fundador del encuentro, agregó que luego de 15 años, uno de los logros más importantes de Ambulante es no tener que explicar más su concepto, que al principio les resultaba difícil dado que el festival no tiene una sede fija y funciona más como gira.

Ambulante Gira de Documentales viajará a 32 municipios de ocho estados –Querétaro, Durango, Coahuila, Ciudad de México, Chihuahua, Veracruz, Oaxaca y Puebla– entre el 19 de marzo y el 28 de mayo.

La programación contempla 151 filmes de más de 40 países, incluyendo 10 estrenos mundiales. Más de 150 invitados locales, nacionales e internacionales –realizadores y protagonistas de los documentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil e internacionales y programadores, entre otros– acompañarán la gira en los distintos estados, participando en conversatorios y encuentros con el público.

Para celebrar los primeros 15 años, Ambulante ofrece una selección de filmes diversa y dinámica, que refleja el compromiso de la organización por promover la representación y la pluralidad de voces en el documental.

A sus 15 años, Ambulante es reconocido como una organización que celebra la diversidad y la descentralización del cine en México. Es el resultado de un trabajo continuo y profundo orientado a diversificar el ecosistema del documental, a impulsar las vanguardias feministas y descolonizadoras, y a participar en la emancipación del deseo y la imaginación de las voces menos representadas , apuntó Paulina Suárez, directora general del encuentro.

Discusión y encuentro