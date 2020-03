Las dos canciones tienen como elemento rítmico el rap. Akil explica: El hip hop es la cultura completa. Así lo veo: el rap es la parte musical de esa cultura; el grafiti, la parte visual, y el break, la parte de baile; entonces, el rap es la parte musical de la cultura hip hop y es donde estoy enfocado, porque me importa ciento por ciento el mensaje. Es lo que me mandó a esta cultura; es lo que más disfruto hacer: escribir y rapear. Lo disfruto por la libertad que me da para decir lo que yo quiera .

▲ Este mes sale Complicidad, segundo sencillo del álbum. Foto cortesía Universal Music

“Mi propósito al firmar con una disquera es llegar a la mayor cantidad de oídos posibles. No me interesa otra cosa más que esa. Pero nunca me han dicho: ‘no puedes decir esto, no puedes decir aquello’. En el momento que eso pase, pues habrá conflicto, porque siempre he sido libre de decir lo que quiero y como quiero. De eso se trata el rap.

“No hago pop, donde se trate de un corito pegajoso. Se trata de denunciar, de gritar, de decir cómo me siento. Eso es lo que amo de esta música. Aunque sé que es una responsabilidad tener un micrófono, sobre todo porque mi público es joven, chavitos de seis, siete años, hasta los 20. Sé que lo que digo va a tener un impacto en ellos, o por lo menos en los que me han seguido estos años. Entonces, sí me gusta ser muy responsable en lo que digo.

“Se trata de sembrar semillas, no de cortar árboles. Pero hay a quien le gusta usar el rap para decir que son los más malos de la cuadra, que son matones, que tal y tal. Y peor aún, en las circunstancias actuales, me parece totalmente negativo hacer esto. Además, no hago eso ni lo haré, porque no es mi vida, no es en lo que creo.

“Este mes saldrá Diablo, donde sí trato de sacar mi demonio interior. Es una canción de confesiones, de cosas que he hecho mal en la vida y que a lo mejor a nadie le importa escuchar, pero no se atreven a decir. En mis letras cuento mucho de cómo soy; me gusta ser sincero. Mi inspiración viene de mi entorno, de mi vida.”

Akil Ammar termina la entrevista hablando de su espectro autoral, en el que combina elementos sociales, amorosos y confesionales al amparo de rimas rapeadas.