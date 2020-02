L

a imagen de Uriel Antuna saliendo del estadio Akron, lloroso y pidiendo perdón al público por haber errado al menos dos claras opciones de gol, es el reflejo de un equipo patético, inmerso en un mar de dudas, asfixiado por la presión y que con terror se aproxima semana a semana a su sexto torneo sin liguilla, a pesar de la restructuración que esta vez incluyó una millonaria inversión, realizada por el dueño Amaury Vergara.

Antuna falló ante el marco rival y concentró sobre sus hombros la furia de la afición, que lo abucheó a cada contacto con el balón, sin hacer caso a sus desesperados esfuerzos por anotar. Uriel fue la adquisición más cara realizada por el equipo. Unos 12 millones de dólares se repartieron el Manchester City y Grupo Orlegi por el extremo que no pudo sobresalir ni en Europa ni en la MLS, por lo que resultaron desmesuradas las expectativas cifradas en él.

No es culpa de Antuna, de apenas 22 años, sino de la directiva encabezada por Ricardo Peláez, quien hizo alegres cuentas y dio pie al prematuro mote de Chivalácticas. Prometió que ya no se hablaría de descenso, sino de campeonatos y logros , de cosas grandes , además de reafirmar la continuidad de Luis Fernando Tena, y será por mucho tiempo . Y remató: Chivas pronto va a ser el más ganador del futbol mexicano .

Peláez se exhibe al tratar de lavarse las manos. Hace unos días declaró: tenemos un gran plantel, pero aún no un gran equipo , queriendo decir que él escogió y compró bien, pero Tena no hace su chamba. Las Chivas en realidad no han jugado mal, dos veces les arrebataron la victoria en el último instante y el sábado ante Cruz Azul se toparon con un Chuy Corona deseoso de sacudirse recientes críticas.

Pero si el Guadalajara merece cuestionamientos, los Rayados están peor. Al Monterrey se le indigestó el título y su tercer lugar en el Mundialito. El equipo más caro de México, según datos del año pasado del portal Transfermarkt, arrastra el cetro y ocupa el ignominioso sótano. Antonio Turco Mohamed se colgó la medalla del primer estratega expulsado del torneo, y el directivo Duilio Davino ya no podrá excusarse en la telenovela Rodolfo Pizarro; el Inter de Miami pagó y puso punto final al tema.