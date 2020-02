En conferencia de prensa, aclaró que no está pidiendo a los jueces que se vulnere el debido proceso, sino que por un tema menor (el informe policial) el juez no evalúe los antecedentes penales del detenido y las circunstancias en que fue apresado el presunto delincuente.

El juez que liberó a Óscar Flores Ramírez, El Lunares, tenía la opción de dictar prisión justificada u oficiosa y dar un plazo a la Fiscalía General de Justicia capitalina para presentar pruebas contra el presunto líder del grupo delincuencial la Unión Tepito, señaló la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien agregó que mantener la seguridad no sólo es responsabilidad de la policía y el Ministerio Público, sino también de los jueces.

Explicó que el nuevo sistema penal acusatorio señala que el juez puede dictar prisión oficiosa o justificada para dar un plazo, que puede ir de uno a tres días, según defina, para presentar mayores pruebas. Eso se pudo haber hecho en este caso.

–¿O sea, regresar a lo que decía (el ex jefe de Gobierno Miguel Ángel) Mancera de mejor tener a más personas en prisión mientras se investiga? –se le preguntó.

–No, yo no soy Mancera, discúlpame –respondió, al tiempo que precisó: No es lo que diga el anterior jefe de Gobierno, es leer lo que dice el Sistema Penal Acusatorio, porque la puerta giratoria no sólo es responsabilidad del policía, del Ministerio Público, sino también de los jueces.