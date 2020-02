S

u espacio de crónica musical de confianza le ofrece una disculpa por el retardo al recordar las mejores grabaciones del año anterior. La excusa no menor es la dificultad de esta autora para compaginar su maternidad soltera reciente, con la profusa y maratónica escucha de cientos de discos. Sin embargo, apasionado como es este rincón para llevar hasta usted interesantes sonidos, tarde pero seguro llega este recuento que sin duda satisfará sus expectativas.

El listado con lo que más brilló en 2019 comienza con sonoridades internacionales que no obedecen a los cánones comerciales, subdivididas en ambient, contemporánea, experimental, world y jazz. Y aunque lo creado es mayor en número, acá algunas de las piezas que más atrajeron mediáticamente.

Ambient

Bobby Krlic. Midsommar (Inglaterra). Mejor conocido como The Haxan Cloak, este compositor y productor (Vulnicura de Björk), célebre por su electrónica abigarrada, crea un score deslumbrante para sendo filme del director estadunidense Ari Aster. Ambient de notas largas, quiebres contemporáneos, cuerdas disonantes: alucinantes pasajes igual bellos que aterradores, tristes que esperanzadores. Tan denso, que sin esto la película pierde la mitad. Sacude aun sin lo visual.

Félicia Atkinson. The Flower and the Vessel (Francia). Prolífica autora contemporánea, poeta y artista visual, construye un hermoso paisaje sonoro tras otro: timbres suaves, flotantes, de notas vastas, sin percusiones que mancillen el ensueño. Teclas de fantasía, campanitas, susurros, texturas orgánicas de agua y campo. Introspectivo, onírico.

Benoît Pioulard & Sean Curtis Patrick. Avocationals (Estados Unidos). De Michigan, estos productores de ambient (uno multi-instrumentista, el otro artista visual), inspirados en los navíos que encallan en los Grandes Lagos, dibujan digitales estampas lo-fi, melancólicas y lánguidas, cual recuerdos desdibujados por el agua y el tiempo. Sintes procesados, notas extensas, errores ficticios. Tan rico, que aunque duele, ayuda a sobrellevar naufragios.

Jefre Cantú-Ledesma. Tracing Back the Radiance (EU). Una puesta de sol hecha sonido, el exquisito plato de tres vastos tracks de ambient generados por este multi-instrumentista de San Francisco. Meticuloso y paciente, entreteje flauta, arpa, vibráfono, pianos, y los procesa digitalmente para dar este pacífico, nostálgico y luminoso álbum.