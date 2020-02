En la celebración 10 de la corrida del Estoque de Oro a beneficio de la Asociación Nacional de Matadores, y festejo 17 de la temporada, en un cartel por lo menos disparejo −no lidió una sola ganadería sino seis, sus nombres no fueron anunciados con anticipación, los toros no fueron sorteados y junto a unos nombres sobraron otros− hicieron el paseíllo las figuras españolas consentidas de la empresa: Enrique Ponce, Antonio Ferrera y Morante de la Puebla, y los diestros mexicanos José Mauricio, Joselito Adame y su hermano Luis David, lo que convocó a cerca de media plaza o algo menos de 20 mil espectadores. Antes hubo un merecido reconocimiento al peón y banderillero Juan Vázquez, por 60 años de subalterno y hace tiempo asesor técnico del juez de plaza en este coso.

Tocayo, también de La Joya, con 498 kilos, fue para el español Antonio Ferrera y otra evidencia de que en México hay ganado bravo y noble, sistemáticamente proscrito por empresas y figurines. ¿Por qué no ha venido La Joya en temporada grande? Alegre y pronto, el animal acusó nobleza y codicia, por lo que no pasaba, embestía y emocionaba por tanta tauridad reunida. Ferrera, bullidor y sobrado de oficio, hizo lo que pudo, que no fue poco pues un astado con esas cualidades pone en evidencia a la mayoría. Si bien la expresión de Ferrera no estuvo a la altura de la del toro, ambos lograron emocionar a villamillennials, que pidieron el indulto y que fue concedido, faltaba más, para a la postre llevarse el Estoque de Oro sin haber estoqueado.

Morante escogió un manso perdido de Bernaldo de Quirós y se llevó la rechifla de la temporada tras varios pinchazos y un aviso. Al triunfador José Mauricio le correspondió Coco, de Xajay, con el que estuvo templado e imaginativo con la capa, logrando con la muleta, por ambos lados, las tandas más bellas, verticales y elegantes de la tarde ante un toro que exigía colocación, quietud y mando. Volcándose, dejó un estoconazo en todo lo alto y recibió una oreja de primer mundo, no de trancas.

Joselito Adame realizó una completa faena a Cinco Estrellas, de Reyes Huerta, que permitió un vistoso segundo tercio con Ferrera y Luis David, y un inteligente trasteo a un burel que acabó soseando. Fue prendido sin consecuencias, dejó una estocada entera e inexplicablemente, o casi, recibió dos orejas que le fueron protestadas. Ni modo que por haber visto feo al palco de la autoridá. A Luis David le tocó un toro exigente y encastado de Las Huertas que puso en jaque a los banderilleros y con el que algo lució con las telas. Mató mal.