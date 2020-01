“La realidad es que no podemos prescindir de Santi ni de Alvarado, de Sebastián tenemos la posibilidad de que está Chuy (Jesús Corona), Memo (Guillermo Allison), quizás más adelante, cuando ya esté todo el plantel, haya la oportunidad de que sí vayan a la selección”, declaró ayer el timonel charrúa en conferencia realizada en La Noria.

“Soy de la idea de apoyar siempre a la selección, porque los muchachos cuando son convocados es un plus, tanto de motivación como de experiencia que van adquiriendo en su formación, pero en este momento el equipo no está completo, está mermado, a lo mejor puede ser que vaya uno.

Sebastián Jurado, Santiago Giménez y Roberto Alvarado son los jugadores que fueron requeridos por el entrenador tricolor Jaime Lozano para hacer una concentración de tres días, del 2 al 5 de febrero; sin embargo, el entrenador de La Máquina fue enfático al decir que no cederá a sus futbolistas hasta que no tenga completo su plantel.

Para estos tres días no, (los prestará), ya en marzo, que estaríamos completos, tal vez, pero hay que hablarlo con la directiva, en la primera charla que tuve con Jaime (Ordiales, director deportivo del equipo) acordamos que no, hasta que no estén todos , expresó.

Sobre la supuesta salida del delantero español Édgar Méndez, Siboldi afirmó que aún no hay nada arreglado con ningún equipo, por lo que seguirá siendo considerado dentro del plantel celeste para el presente torneo Clausura 2020; no obstante, reconoció que el jugador desea buscar otro equipo para tener más actividad.

Por otro lado, en la convocatoria de la selección mexicana Sub-23 no sólo destacó el llamado de Santiago Giménez, sino también el del portero José Hernández y del defensa Brayton Vázquez, quienes militan en el Atlas.

Los demás jugadores requeridos para el próximo microciclo son: Efraín Orona, Kevin Álvarez, Gerardo Arteaga, Alejandro Mayorga, Alan Mozo, Juan Sánchez Purata, Gilberto Sepúlveda, Johan Vásquez, Jesús Angulo, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, Alan Cervantes, Joaquín Esquivel, Adrián Lozano, Francisco Venegas, Marcel Ruiz, Eduardo Aguirre, Jesús Godínez y Paolo Yrizar.