Asimismo, admitió que en el juego de la ronda divisional contra Vikingos de Minnesota el plan era correr el balón, pero debido a la defensa rival, tuvieron que recurrir al brazo de Garoppolo, quien les retribuyó con 131 yardas y una anotación.

Si miras el partido de Minnesota, nuestro plan era correr todo el juego, pero tuvimos que lanzar para vencerlos y Jimmy tuvo una actuación cumplidora , mencionó.

Por su parte, el ala cerrada George Kittle también salió en defensa de Garoppolo y expresó: La gente puede seguir dudando de él. Yo no lo haré. No apuesto contra jugadores realmente buenos .

Por otro lado, Shanahan también habló del Supertazón 51, que perdió con los Halcones de Atlanta al desperdiciar una buena ventaja contra los Patriotas de Nueva Inglaterra.

Cuando me preguntan sobre ese Supertazón y qué aprendí, quisiera decir que tengo una respuesta sencilla que hubiese arreglado lo que pasó. Pero lo recuerdo y me duele todo. Sé que tuve que tomar decisiones diferentes, pero te das cuenta que cuando juegas contra buenos equipos y buenos mariscales de campo no te puedes relajar, no importa en qué situación te encuentres , comentó.

Finalmente, el entrenador de los 49’s de San Francisco explicó los motivos por los cuales no eligió en el Draft de 2017 a Patrick Mahomes, quien ha destacado en las filas de su próximo rival, Kansas City.

“Obviamente no lo miramos lo suficiente. Lo investigamos, vimos sus videos, era un fenómeno que podía hacer cualquier lanzamiento y tenía la habilidad para hacer lo que fuera. Teníamos la segunda selección y, basados en lo estudiado, no parecía que llegaría tan lejos … por la situación en la que estábamos no quisimos arriesgarnos con la segunda selección del draft”, detalló.