Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Viernes 24 de enero de 2020, p. 6

En Morena hace falta la definición de democracia; no hemos sabido ser partido, somos un movimiento, no un partido orgánico, hay que corregirlo , consideró Porfirio Muñoz Ledo. El ex embajador reprochó el actuar de la Guardia Nacional en la frontera sur: hay perversión de la fuerza pública , advirtió.

En los últimos días, el diputado se ha colocado en la palestra enarbolando la crítica a los métodos de organización en su partido y las actividades de la fuerza pública en la contención de centroamericanos, quienes pretenden ingresar a México sin documentos.