l pasado 17 de enero fue muy sonado en redes el cierre del espacio de conciertos Sala, ubicado en la colonia Roma (Puebla e Insurgentes), tras sólo cinco años de vida, lo cual encendió focos rojos entre los seguidores de la música en vivo en la Ciudad de México, ya que el 18 de diciembre pasado también cerró el foro-bar Caradura, tras nueve años de operación. Lo anterior se sumó al recuerdo de que el foro bar Imperial (uno de los más memorables para presentar lo mejor de la escena local e internacional, no sólo por tener buen ambiente sino muy buen audio), cerró sus puertas el 7 de julio de 2018 tras una década de noches llenas. Las reacciones entre el público y la gente del medio musical fue de alarma, aunque para este espacio la noticia no es nada extraña, sino algo que ya más bien se estaba tardando en ocurrir. Con todo, objetivamente no es algo por lo cual haya que preocuparse de verdad, pues sigue y seguirá habiendo espacios a contracorriente, a decir de la historia musical chilanga. Quizá por ahora estos cierres desconciertan de más, porque venimos en descenso tras un momento de cresta alta en la escena; sin embargo, los espacios para tocar por genuino amor a la música, siempre serán un problema mientras siga siendo más fuerte la búsqueda de la explotación del músico.