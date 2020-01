E

n las múltiples ocasiones que he analizado las nuevas corrientes de pensamiento sobre el bienestar humano (sept.-nov. 2019 y feb.-mayo 2017), no he dedicado espacio al pensamiento de Mihaly Csikszentmihalyi (MC) que es considerado cofundador de la sicología positiva junto con Martin Seligman, y que es conocido sobre todo por su concepto de flujo ( flow) y por el desarrollo del Método de muestreo de las vivencias ( Experience Sampling Method, ESM). [Traduzco experience como vivencia para evitar la ambivalencia de la palabra experiencia]. Pero MC es mucho más, es un sicólogo que, a diferencia de casi todos sus colegas, enmarca los hallazgos de la sicología empírica en lo mejor del pensamiento humanista. El capítulo 14 ( Toward a Psychology of Optimal Experience , escrito en 1982) del volumen de sus obras escogidas, Flow and the Foundations of Positive Psychology (Springer, 2014), empieza así:

Es útil ocasionalmente recordar que la vida se despliega en una cadena de experiencias subjetivas. Cualquier otra cosa que la vida pueda ser, la única evidencia que tenemos de ella, los únicos datos directos a los que tenemos acceso, es la sucesión de eventos en la conciencia. La calidad de estas experiencias determina si, y en qué grado, valió la pena vivir. La experiencia óptima es el fondo de la existencia. Es la experiencia subjetiva que justifica las acciones y eventos de cualquier historia de vida. Sin ella, no tendría mucho sentido vivir; la elaborada estructura de la personalidad y la cultura se revelaría sólo como cáscara vacía.

El autor señala que en las varias décadas pasadas la sicología ha menospreciado la experiencia y se ha centrado en la conducta, siguiendo la creencia popular de la primacía de la acción sobre la vivencia. Contradice esta noción y concluye diciendo: lo que tenemos que saber de otros son sus acciones, pero lo que cuenta sobre nosotros son nuestros sentimientos. Todos somos conductistas cuando vemos hacia fuera, pero nos volvemos fenomenologistas tan pronto como reflexionamos . Continúa señalando que en estricto sentido nunca podemos saber cómo se siente otra persona, pero sí sabemos lo que hace. Por tanto, concluye, la conducta es una medida más confiable de la condición de otras personas que sus vivencias reportadas. Pero lo contrario es cierto, los sentimientos son más confiables que la conducta, cuando cada persona reflexiona sobre su condición interna. MC adopta una postura epistemológica muy interesante:

“La justificación usual de este estado de cosas es que la ciencia tiene que referirse a datos objetivos, tangibles, verificables y que, por tanto, si la sicología ha de ser científica ella debe concentrarse en las dimensiones objetivas de los seres humanos. Pero el énfasis científico en las cualidades objetivas sólo es apropiado cuando se trata de objetos. Está fuera de lugar cuando la subjetividad es el rasgo supremo del objeto investigado… Las así llamadas ciencias duras, pueden permitirse ser parroquialmente antropocéntricas, pues son a fin de cuentas servidoras del propósito humano. Se espera de ellas que ordenen el mundo en categorías cognitivas que hagan posible que lo manipulemos. Pero a la sicología le queda la pesada tarea de ser objetiva acerca de la subjetividad. El conductismo logra evadir esta tarea, pues al asumir una postura de ciencia natural, transforma el sujeto vivencial en un objeto de experiencia y, por tanto, falla en enfrentarse con lo que es específicamente interesante y esencial acerca de los seres humanos… Si el aspecto más interesante de la vida humana es la cualidad de la vivencia, entonces el propósito de la sicología como ciencia obliga a adoptar métodos apropiados para la descripción y entendimiento de la experiencia subjetiva.”