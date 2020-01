E

l primer día de la Caminata por la Paz reiteró las posturas declarativas de sus principales dirigentes, Javier Sicilia y Julián LeBarón: el diagnóstico duro de la realidad que se vive en un país con amplias regiones y múltiples actividades afectadas por el poder del crimen organizado y la insuficiencia de las medidas de los diversos niveles de gobierno para enfrentar tales poderes criminales.

A pesar de tal realidad y tal insuficiencia, no ha concitado tal caminata una gran cuantía participativa. A semejanza de otras convocatorias que en uno u otro tono pretenden urgir al gobierno obradorista a tomar determinado rumbo o a corregir determinadas rutas (en particular, ahora se ha insistido en que no es una manifestación contraria a López Obrador), la marcha en mención ha sido particularmente efectiva en producción de material para consumo de los medios de comunicación.

Cierto es que la atracción mediática hace que la atención se centre en los dos personajes principales, Sicilia y LeBarón, pero ha de decirse que también participan otros ciudadanos respetables y representantes de legítimas organizaciones de defensa de derechos humanos y de búsqueda de desaparecidos. También se han asomado algunos personajes con historiales polémicos o francamente descalificados.

La marcha habrá de llegar a Palacio Nacional en busca de una audiencia que el Presidente de la República ha adelantado que no será personalmente con él sino con miembros del gabinete de seguridad. Ya se verá si, como nueve años atrás, cuando emprendió una caminata similar en propósitos, pero no en número de asistentes ni expectativa nacional, el nuevo esfuerzo de Sicilia y LeBarón queda en una expresión simbólica de desahogo o alcanza niveles de organización cívica persistente y de eventuales derivaciones de políticas mayores.