Se decidió en la cancha, nosotros no tenemos un VAR y así quedó la situación. Me habría gustado vivir otra situación y que no pasara esto ni afectar a un joven debutante , dijo el árbitro en voz casi baja y rescatado por otro de sus compañeros que le jalaba la maleta para salir separados de los jugadores universitarios en el aeropuerto.

“El árbitro, al final de cuentas, no vio bien, porque había mucha gente encima. Fue un momento muy rápido donde el balón me pega en la mano y fue sin intención. El no interpretó bien las cosas y luego decía que era el 241 y nosotros no tenemos a ningún jugador con ese número en la cancha y al parecer no me escuchó para nada.

El balón venía muy fuerte de un remate de un metro y le repetí varias veces que no era para penal, las cosas pasaron así, vino la expulsión. La decisión del árbitro ya no la podíamos cambiar, por más que le decíamos que a lo mejor él también se confundió , explicó.

–¿Incomoda que te vean como el villano?

–Claro, pero eso es normal, es pasar esto y dar lo mejor que se pueda, he tenido muchos mensajes de apoyo, de la afición, que me ayuda y acompaña y seguir en lo mío.