Desde el pasado 11 de enero, la doctora María Angélica Landa García se encuentra desaparecida, luego de que ella y cuatro personas más fueron asaltadas y agredidas en un cerro del municipio de Teziutlán, en el estado de Puebla, y aunque se ha hecho una búsqueda exhaustiva de las víctimas en dicha área, las autoridades no han explorado la posibilidad de que la mujer haya sido llevada a pueblos cercanos y tampoco han accedido a dar a la familia una copia de la investigación.

Luego de bajar del cerro, la testigo de los hechos le avisó a la familia de Landa García y levantó una denuncia a las 18 horas ante la Fiscalía General de Puebla, la cual calificó el caso como asalto y secuestro. Varias horas después, se encontró el cuerpo sin vida de la pareja de la asistente de la doctora, Iván Jiménez Reyes –con heridas de bala–, así como algunas pertenencias de la dentista.

Sin embargo, la movilización de rescatistas, policías, voluntarios y miembros de la Guardia Nacional no ha logrado dar con el paradero de Landa, por lo que su familia exige que las autoridades exploren la posibilidad de que la víctima haya sido sacada de esta área rural, hacia los pueblos vecinos.