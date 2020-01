Nunca fui una niña femenina , afirma; al menos no como se entiende de manera convencional, es algo con lo que he lidiado toda mi vida; tuve que acostumbrarme a enfrentarme a ello y no intimidarme .

El deporte es difícil, pero lo es todavía más para una mujer. Y si esa mujer desafía estereotipos y estigmas, entonces puede producir ese sentimiento oscuro del miedo a lo diferente, a lo que no se conoce y por tanto no se entiende, así describe la nueva campeona en peso supermedio por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Alejandra La Tigre Jiménez, su paso por una disciplina que fue un reducto del machismo, el boxeo, y por la vida social en su totalidad.

Además de los estudios para comprobar que sus niveles de testosterona no eran anómalos, también fue presionada para realizarse pruebas antidopajes, pues su rival no concebía que ese físico era producto del trabajo intenso, de hasta ocho horas de entrenamiento diario y un régimen nutricional, y no del consumo de sustancias prohibidas.

Sí fue un acto sexista, discriminatorio, pensar que no podía desarrollar con trabajo mi físico , comenta La Tigre; entiendo que para la sociedad es difícil, porque a la gente lo diferente le asusta, por eso no objeté en llevar las pruebas que me pidieron. No soy la primera mujer deportista que pasa por esto, muchas han sido sometidas a pruebas más humillantes para comprobar su sexo .

Hay más de un punto de identidad en la biografía de la ex velocista Ana Gabriela Guevara que producen empatía con La Tigre. Sobre todo cuando recuerda los ataques contra la medallista olímpica, principalmente por su imagen que no se ajusta a los parámetros más conservadores de lo femenino.

Sé que puedo ser parte de un cambio en la sociedad , dice con seguridad; luchar contra esos estereotipos. Espero que la gente empiece a entender que ni to-das las mujeres vamos de rosa ni todas llevamos vestido .