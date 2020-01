A pocos días para el Abierto de Australia, el serbio aparece como el gran favorito para revalidar su título en el primer Grand Slam del año, que ha ganado en siete ocasiones.

En tanto, Nadal explicó por qué no jugó el dobles: He estado jugando mucho en los últimos días. Mi nivel de energía está un poco más bajo de lo usual .

Tras disputar seis partidos de individuales y dos de dobles en 10 días –en las costas este y oeste de Australia– menos de dos meses después de guiar a España a conquistar el título de la Copa Davis en Madrid, Nadal llamó a la Federación Internacional de Tenis y la ATP a negociar para formar un campeonato mundial de equipos.

Pienso que (la ATP Cup) es una gran competencia, pero al mismo tiempo no puedo dejar de pensar que dos Copas del Mundo en un mes no son algo realista. No es posible , dijo. Tenemos que encontrar la forma de resolverlo y encontrar una manera de crear una sola competencia mundial de equipos, no dos .