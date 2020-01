Señaló que en un accidente así, el avión seguramente no estalló en el aire, sino que cayó en una pieza, con las personas a bordo aún vivas lo que, según él, indica que el disparo fue accidental pues, el misil no iba dirigido hacia el avión. Agregó que si el ejército iraní no tiene la capacidad de controlar un arma tierra aire, sería muy peligroso que tuviera armas de destrucción masiva.