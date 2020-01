Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 8

Las tocadas de rock fueron la vida y el orgullo de Paco Gruexxo. Impulsor de los hoyos fonky en Tlatelolco, el roquero, promotor y comunicador abrió la puerta a este género, así como a innumerables bandas que debutaron en foros que promovió en esa unidad habitacional, donde fue considerado el rey .

El pasado lunes 6 de enero, Francisco Aguilar Chávez falleció a causa de un infarto fulminante a los 73 años de edad, dijo Osiris Aguilar, una de sus cinco hijos –Rock, Greta, Circe e Ingrid–, que le sobreviven junto con su esposa Carmen Gutiérrez y varios nietos. Otro de sus hijos, Espartaco, murió hace años y dejó un dolor inmenso en el roquero, el cual nunca logró superar.

Paco Gruexxo siempre llamó la atención en todas las épocas de su vida. Alto, fornido, con atuendos llamativos y sus inseparables gafas oscuras, trabajó hasta fechas recientes componiendo, produciendo y tocando con su banda. Y todavía me aviento un set de una hora y media , decía.

En una entrevista que ofreció hace casi un año a La Jornada, en su casa de Ciudad Satélite, el roquero recordó las críticas que recibió, las amenazas y hasta los enfrentamientos que sostuvo con muchos políticos. A principios de la década de los 60 organizó el primer concierto masivo en Tlatelolco y luego llevó el rock a los foros Antonio Caso, Félix Azuela y Cinco de Mayo .

Tampoco –dijo– le gustaba ser llamado emperador de Tlatelolco , pero era una enciclopedia viviente de la música. Recordaba con precisión fechas, nombres, bandas, y todo aquello que involucre el rocanrol, sus subgéneros y vertientes.

De sus múltiples peleas, recordaba: Mira esta mano... y mira esta otra con el callo. Me rifaba lo mismo con uno que con tres; tengo balazos y cicatrices, pero gracias a Dios siempre salí bien .

Sin negar los vicios y excesos que tuvo, Paco Gruexxo también aceptó: Si no me hubiera medido no llego a esta edad .