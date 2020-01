Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 8 de enero de 2020, p. 7

Madrid. Greta Thunberg respondió a Meat Loaf después de que éste afirmó que a la joven activista le habían lavado el cerebro porque, según el roquero, el cambio climático no existe .

“No se trata de Meat Loaf, no se trata de mí. No se trata de cómo me llaman algunas personas. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de hechos científicos. Y de que no estamos al tanto de la situación.

A menos que comencemos a enfocar todo en esto, nuestros objetivos pronto estarán fuera de alcance , escribió en Twitter la activista.

Para apuntalar sus afirmaciones, Thunberg terminó su mensaje con un enlace a un informe verificado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el aumento de emisiones y el presupuesto global de carbono.

Lavado de cerebro