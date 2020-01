Notimex

Periódico La Jornada

Lunes 6 de enero de 2020, p. a12

Los tres integrantes originales de Nirvana se reunieron para ofrecer un concierto benéfico en Los Ángeles la noche del sábado, durante el cual Violet, hija del baterista Dave Grohl, arribó al escenario para convertirse en la voz principal de la banda y rendir homenaje a Kurt Cobain, fallecido en 1994.

Con un set de cinco canciones, la agrupación invitó a algunos músicos a interpretar los éxitos que se dieron a conocer en voz de Kurt Cobain. St. Vincent fue la primera invitada, quien puso su voz a Lithium, mientras Beck, hizo lo propio en In bloom; Been interpretó The Man Who Sold the World, original de David Bowie, pero que Nirvana hizo la versión en su desconectado para MTV.