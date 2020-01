Arturo Ripstein, Alfonso Ruizpalacios y Everardo González son otros de los directores cuyas historias son de la preferencia del público. El lugar sin límites, Güeros y La libertad del diablo ocupan los siguientes puestos en la lista de las más vistas.

Manifiesto, de Julian Rosefeldt, es la octava película más solicitada por los usuarios. Los cortometrajes Cerulia, de Sofía Carrillo, y My Soul is Old, de Claudia González-Rubio ocupan el noveno y décimo lugar, respectivamente.

Para acceder a FilminLatino hay tres modalidades: sección gratuita que requiere sólo de un registro; suscripción mensual o semestral que permite el acceso a la mayor parte de las películas del catálogo, y la renta individual de películas y series.