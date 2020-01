Europa Press

Periódico La Jornada

Lunes 6 de enero de 2020, p. a11

Madrid. Aunque desde que comenzó la producción de Birds of Prey (y la fantabulosa emancipación de una Harley Quinn) se insinuó que Jared Leto no volvería para interpretar al Guasón, muchos fans mantuvieron la esperanza aferrándose a la idea de que el estudio quería sorprenderlos con su aparición. Sin embargo, Margot Robbie aclaró que el actor no estará en la cinta.