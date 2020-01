P

or bello conducto me llega esta interesante carta: Yo de toros sólo sé que son felinos, pero algunos de mis amigos son verdaderos aficionados y mi ignorancia de la fiesta los llena de indignación. Porque los taurófilos son como los golfistas o los devotos del futbol: pueden hablar y justificar su tema indefinidamente. Y son como las madres: si tocas a su criatura son capaces de sacarte los ojos.

“En vísperas del fin de año presencié una discusión en torno a la actual empresa de la Plaza México, tan venida a menos las últimas décadas, al decir de unos, y tan afectada por los antitaurinos, según otros, y si no sería conveniente para la fiesta que el propietario de la plaza rescindiera el contrato a la actual empresa y fuera sustituida mediante un concurso de licitación, procedimiento que apenas se aplica en nuestro país, paraíso del amiguismo y los compadrazgos.

“Unos argumentaron que los señores Bailleres y Sordo, propietarios de la empresa TauroPlazaMéxico, antes que taurinos son exitosos empresarios, luego su objetivo es ganar dinero y que si llenan la plaza su objetivo está cumplido. Hubo dos respuestas: una, meter 40 mil personas en una ciudad de 20 millones no tiene chiste, y otra: Bailleres y Sordo nunca han podido llenar esa plaza.

“Para mí, que ni a villamelón llego –continúa el desconocido autor de la misiva–, me pareció que el asunto de fondo no eran Bailleres y Sordo y sus travesuras taurinas, sino una comprensión estricta del sentido de la tauromaquia. Por eso, si se llena o no la plaza carece de importancia, pues más que de un mero negocio se trata de profesar a fondo una religión. Y añadí: la Plaza México no es solo el coso más grandote del mundo sino el Templo Mayor taurino de este continente, y cualquiera que, como Bailleres y Sordo o sus antecesores, atente contra su sacralidad de auténtica basílica del toreo, es mucho peor que un empresario ineficaz: es un mercader sacrílego al que hay que expulsar del templo a latigazos.