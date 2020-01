Con nueve legisladores, Acción Nacional es la segunda fuerza. Al frente de la bancada está el ex dirigente nacional Marcelo Torres Cofiño, quien hizo alianza con Unidad Democrática de Coahuila (UDC), de registro local, y sus dos diputados.

El acercamiento de Villalobos con la bancada del PRI le valió denuncias al interior de Morena y un proceso de expulsión que aún no concluye. Además, motivó la renuncia a Morena del diputado Benito Ramírez, quien se declaró independiente, aunque los priístas y la propia legisladora de Morena lo acusan de estar cercano al grupo parlamentario del PAN.

El 3 de diciembre, cuando el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo en Saltillo para el acto donde Rodrigo Fuentes Ávila asumió la presidencia estatal del tricolor, el gobernador Riquelme le dijo que podía regresar a la Ciudad de México con la tranquilidad de que en Coahuila su partido obtendrá la victoria en 2020.

En Coahuila tenemos la certeza de que nuestros candidatos obtendrán el triunfo en los 16 distritos, para llegar a ser integrantes del Congreso local y con ello fortalecer un Poder Legislativo autónomo y responsable, que genere los consensos necesarios entre los poderes del estado para seguir construyendo el Coahuila que queremos , expuso.

Riquelme, como jefe político priísta en el estado, dio su pronóstico: Morena no sólo carece de estructura territorial, tampoco tiene dirigencia estatal y en el Congreso local su única legisladora es señalada como próxima a la bancada del PRI.

Además, Acción Nacional está dividido en tres grupos: el de Saltillo, con los ex alcaldes Rosendo Villarreal y su sobrino Isidro López al frente; el de la región centro, con los alcaldes de Monclova, Alfredo Paredes López y San Juan de Sabinas y Julio Long, y el de la dirigencia estatal, encabezado por Jesús de León Tello y del que además forman parte Marcelo Torres y el ex candidato a gobernador Guillermo Anaya Llamas.

Para la elección de 2020 el PRI también apuesta a su alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, a través de la corriente interna Estructura Magisterial, que encabeza el ex dirigente de las secciones 5 y 38, Carlos Ariel Moreira Valdés, hermano de los ex gobernadores Rubén y Humberto.

En las elecciones del 7 de junio participarán 11 partidos: los nacionales PAN, PRI, PRD, PT, PVEM, MC y Morena, y los estatales UDC, Partido de la Revolución Coahuilense, a cargo del ex perredista Abundio Ramírez; Partido Emiliano Zapata, vinculado a la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, y el Partido Unidos, cuyo dirigente es Rubén Humberto Moreira Guerrero, hijo del ex gobernador y ex dirigente nacional del tricolor, Humberto Moreira Valdés.