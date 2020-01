Europa Press

Periódico La Jornada

Domingo 5 de enero de 2020, p. 8

Madrid. Una de las sensaciones de El ascenso de Skywalker fue el inesperado regreso del emperador Palpatine, uno de los grandes villanos de la franquicia galáctica. Un regreso, el del personaje, que George Lucas no habría hecho nunca, al menos según la opinión de Ian McDiarmid, actor que encarna al Emperador. Así lo explicó el intérprete, interrogado por Digital Spy acerca de su reacción al enterarse de la vuelta de su personaje. “¡Pensaba que estaba muerto!, porque cuando hicimos El retorno del Jedi, lo estaba. Y pregunté, ‘Oh, ¿volverá?’, y [George Lucas] me dijo: ‘No, está muerto’. Así que lo acepté”, señaló. “Claro, tampoco sabía que iba a hacer las precuelas, así que en cierto sentido no estaba muerto, porque cuando revisitamos al personaje era un hombre joven. Pero me quedé verdaderamente atónito por esto”, indicó el actor tras la aparición de su personaje en el cierre de la saga Skywalker.