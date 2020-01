Es evidente que Jewell tenía un problema grave: no tener la apariencia ni la personalidad de héroe. Siendo un gordo asexuado, que todavía vivía con su mamá y tuvo problemas en sus diferentes chambas como guardia de seguridad por su excesivo autoritarismo, el hombre estaba pintado para ser tildado de terrorista solitario. No ayudaba que delante de los agentes del FBI, Jewell adoptaba una actitud demasiado solícita y respetuosa, a pesar de las advertencias de su abogado.

▲ Clint Eastwood, ayer, durante su arribo a los Premios AFI . Foto Ap

Eastwood enfatiza ese aspecto de loser desde la postura irónica del actor que siempre gozó de presencia heroica. Qué tan diferente hubiera sido la reacción del FBI y la prensa, si Jewell se hubiera parecido un poquito a Harry El Sucio. Para ello se ha valido del talento de Hauser, notable actor de carácter que en anteriores trabajos (Yo, Tonya, El infiltrado del KKKlan) se había especializado en interpretar a personajes de escasa inteligencia. Aquí sus tics de pobre diablo irremediable lo vuelven irritante a la vez que emotivo.

De hecho, a Eastwood se le pasa un poco el lado sentimental. Esas tomas de la periodista Scruggs enjugándose las lágrimas tras escuchar el testimonio lloroso de Bobi son un forzado intento por redimir al personaje. Mucho más persuasivo es su lado vehemente. Bien reza una leyenda en un póster de la oficina de Bryant: Más le temo al gobierno que al terrorismo .

El caso de Richard Jewell

(Richard Jewell)

D: Clint Eastwood/ G: Billy May, basado en el artículo periodístico American Nightmare: The Ballad of Richard Jewell, de Marie Brenner/ F.en C: Yves Belanger/ M: Arturo Sandoval/ Ed: Joel Cox/ Con: Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates, Olivia Wilde, Jon Hamm/ P: 75 Year Plan Production, Appian Way, Misher Films, The Malpaso Company, Warner Bros. EU, 2019.

