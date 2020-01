La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que en las próximas dos semanas se dará una mayor difusión sobre la nueva disposición oficial que entró en vigor el primero de enero, pues no se trata de sancionar al primer día, sino de hacer conciencia sobre esta medida, de tal manera que podamos dar un ejemplo no solamente al país, sino al mundo .

Por separado, la directora general de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental, de Medio Ambiente, Lilian Guigue Pérez, explicó que no hay justificación para que no se cumpla con la nueva medida, pues desde hace un año se mantuvieron pláticas con todos los sectores involucrados, para aclarar todo tipo de dudas.

Desde entonces, añadió, se aclaró que las bolsas biodegradables no están permitidas, por lo que acudirán a notificar a quienes no hayan acatado la norma, como ocurrió en el caso de Chedraui, para que no aduzcan sorpresa o desconocimiento.

Apuntó que en los próximos días se pondrá mayor atención en informar en los mercados públicos y tianguis, así como negocios establecidos, para que todos se comprometan a cumplir con la nueva disposición oficial.

Las multas fijadas a quien incumpla con la norma van desde 40 mil a 150 mil pesos.