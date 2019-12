Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Lunes 30 de diciembre de 2019, p. 23

En un comunicado que envió y luego borró de sus canales oficiales de comunicación, la alcaldía de Xochimilco, a cargo de José Carlos Acosta, se deslindó de la autorización de permisos para la realización de la serie Mexica en zonas ambientales de la demarcación.

En el documento sostuvo que el Gobierno de la Ciudad de México tiene conocimiento del set de grabación construido en la zona dado que es de su competencia realizar recorridos de vigilancia por todo el territorio, incluidas las áreas naturales protegidas; no obstante, "este órgano político administrativo no ha emitido permiso alguno que avale la actividad de esta casa productora", pues no es de su competencia.

Puntualizó que, de acuerdo con la Ley la Administración y Vigilancia de las Áreas de Valor Ambiental, la atención de estos terrenos corresponde a la Dirección General del Sistema de Áreas Naturales de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema).

La alcaldía indicó que hasta ayer, la producción no había entablado acercamiento alguno con la alcaldía, “por lo que desconocemos el procedimiento por cual se otorgaron los permisos correspondientes.