El texto fue muy popular hacia finales de los años 70, pues se entregó al público en muchos conciertos de The Doors, impreso en hojas verde deslavado y letras en verde olivo. El vocalista de la agrupación angelina regaló copia del texto a muchos amigos, conocidos o extraños.

Cuando Jim Morrison se enteró de la muerte de Brian Jones, guitarrista cofundador de The Rolling Stones, le escribió un poema.

La canción está incluida en la nueva versión del disco True Voices, colección de 17 temas, editado por el sello Sunset Blvd. Records. Además, parte de las ganancias serán donadas a Music Mends Minds, asociación no lucrativa que promueve la ayuda a personas con diagnóstico de Alzheimer, demencia, Parkinson, trauma cerebral por apoplejía y síndrome de estrés postraumático, mediante la creación de grupos musicales.

La música para el tema fue escrita por la compositora y productora Carla Olson, fundadora de The Textones que ha colaborado en diversas formas con Mick Taylor, Percy Sledge, Ry Cooder, Gene Clark, Don Henley, Bob Dylan, Eric Clapton, Eric Johnson y John Fogerty, entre otros.

En la producción, Johnny interpreta Ode to LA while thinking of Brian Jones, Deceased, tema que originalmente es un poema de Jim Morrison que nunca antes había sido musicalizado.

Sin saberlo, Morrison moriría exactamente dos años después que Jones, el 3 de julio de 1971; ambos, para sumarle a la trágica coincidencia, en circunstancias que involucraban cuerpos de agua (Jones en una alberca, Morrison en una tina). Hoy, con la voz, carisma y capacidad interpretativa de Indovina y la música de Olson, el poema cobra energía en un formato idóneo para ambos creadores, el acústico.

Indovina regresará a México el próximo 6 de junio para celebrar los 35 años de vida de Human Drama con un concierto especial en el que interpretarán en su totalidad los discos Pin Ups, Cause and Effect y The World Inside. La presentación se llevará a cabo en el Plaza Condesa en un concierto organizado por Eyescream Productions.

Ode to LA while thinking of Brian Jones, Deceased se puede escuchar en diversas plataformas digitales como Spotify y Youtube.

Además, para beneplácito de los fans del carismático Indovina, el disco ha sido lanzado con una gran fotografía suya en blanco y negro en la portada.