Ap

Periódico La Jornada

Sábado 28 de diciembre de 2019, p. 4

Nueva York. Jerry Herman, compositor galardonado con un Tony y autor de la música alegre de clásicos como Mame, Hello, Dolly! y La jaula de las locas, murió el jueves a los 88 años.

Su ahijada Jane Dorian confirmó su muerte por complicaciones pulmonares en Miami, donde vivía con su pareja, el corredor de bienes raíces Terry Marler.

Fue creador de 10 espectáculos de Broadway y contribuidor de varios más. Herman ganó dos premios Tony a mejor musical por Hello, Dolly!, en 1964, y La jaula de las locas, en 1983. También ganó dos Grammy, por el álbum del elenco de Mame y por Hello, Dolly! como canción del año, así como el galardón del Centro Kennedy en 2010. De febrero de 1969 a mayo de 1969 tenía tres producciones originales de Broadway en cartelera.

Ayer las más importantes estrellas de Broadway le rindieron homenaje, como Harvey Fierstein, quien escribió el libreto de La jaula de las locas, junto con canciones de Herman.

Perdimos a uno de los grandes , tuiteó Fierstein. Fue un colaborador y amigo por casi 40 años, no puedo agradecerle suficiente por su amor, confianza, impulso, apoyo y risas .

En tanto, el escritor y presentador Seth Rudetsky reconoció a Herman por escribir canciones emblemáticas de Broadway. Hermosas melodías y letras fantásticas . Herman también tenía un sentido directo y sencillo de la melodía y sus letras tenían una cualidad natural y no forzada. A lo largo de los años, declaró a Ap en 1995, los críticos me han etiquetado como el compositor popular y no el cerebral, y eso estaba bien conmigo. Eso era exactamente lo que buscaba .

Al recibir el Tony en 1984 por La jaula de las locas, Herman dijo: Este premio rompe para siempre un mito sobre el teatro musical. Ha habido el rumor por varios años de que la canción simple, tarareable, ya no era bienvenida en Broadway. Bueno, está viva y muy bien en el teatro Palace .