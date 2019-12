P

ositivos, lambiscones, publicronistas y demás alegres voceros del sistema taurino que hace tres décadas empuja la fiesta brava de México por el despeñadero de autorregulaciones, protagonismos, complejos, autoridades coludidas, comisiones taurinas decorativas, gremios mudos, dependencia de diestros extranjeros que figuran y un hacer las cosas de espaldas al público, de repente descubren que en nuestro país quedan toros bravos y toreros interesantes.

Lumbrera Chico escribió hace casi 20 años: “La peor prensa que se hace en México es la prensa taurina. Sus exponentes no se distinguen por su erudición, o por su buena pluma, o por su compromiso con la verdad y mucho menos por cultivar la pasión de la crítica. Cagatintas en el mejor de los casos, pontifican sandeces artículo tras artículo o columna tras columna… Parte de la miseria en que se debate hoy la tauromaquia mexicana se debe a la miseria moral e intelectual de quienes la exaltan en los medios de comunicación, con una actitud sumisa ante empresarios mafiosos, apoderados corruptores y figurines, a falta de figuras, que compran su barata lealtad por módicas propinas.”

Grandeza es lo que le falta a la fiesta de los toros mientras a sus acaudalados promotores les sobra dinero, no para estimularla y reposicionarla, sino para dar cauce a una dudosa terapia ocupacional, como si invertir sin rigor de resultados financieros ni taurinos bastara para apoyar una tradición de cerca de medio milenio en nuestro país. Conformarse con una asistencia semanal de 10 por ciento del aforo total de la Plaza México revela dos cosas: o no les interesa el negocio transparente a partir de la satisfacción del público, o no les interesa la fiesta brava a partir de la bravura del toro de lidia y la competencia de toreros en los ruedos.