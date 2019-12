De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 22 de diciembre de 2019, p. 5

Casa Regia es más que un restaurante, es un constante homenaje a la comida de Monterrey en la Ciudad de México.

Fue inaugurada hace 14 años. Su primera sede estuvo en Polanco, donde cautivó durante más de una década los paladares más exigentes con sus cortes, su cabrito al mejor estilo regio, su atropellado de machaca, sus agujas norteñas, sus chiles del monte, sus frijoles con veneno , su asado de puerco, su puchero de res y otras creaciones del chef Gerardo Guajardo Garza, El Güero (de China, Nuevo León), y las aportaciones de su dueño, Bruno Aviña quien, por razones ajenas, tuvo que mudar el lugar original a Rodolfo Gaona 3, en la Plaza Diamante Toreo.

Nos gustaba mucho aquella primera Casa Regia pero, bueno, en esta ocasión pudimos diseñar desde cero el lugar, dándole espacio al bar, dos salones, y la cocina, que todos los comensales pueden ver a través de la enorme ventana que divide, y agregamos un escenario donde siempre hay algún cantante talentoso deleitando al comensal , relata Bruno, quien ha aportado sus creaciones muy especiales a la vasta carta que lo mismo incluye los tacos del patrón, el atropellado del patrón y algunas más sofisticadas, como los machitos especiales en molcajete.

“Es eso, un homenaje a la auténtica comida regia, que no hay en toda la Ciudad de México. Hay lugares de cabrito, sí, pero del tipo español; éste, el nuestro, es al pastor, como se prepara en todo Nuevo León.”

Curiosamente, Bruno Aviña no es regiomontano. No, pero es como si lo fuera. Tengo otros negocios, mi sede está en Monterrey y entre semana despacho allá, los fines de semana me gusta estar aquí, en Casa Regia .

Y es que, bohemio y amante del buen comer, Bruno se dio un gustito más: a un lado de Casa Regia construyó Nostalgia, un piano-bar donde, sin pudor ni recato, desfilan cantantes amateurs y muchos profesionales que han hecho de este lugar el favorito de la vida nocturna los fines de semana.