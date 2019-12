Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 22 de diciembre de 2019, p. 9

Matilde Alcázar camina escoltada por su madre, doña Norma, quien presume las cinco medallas (tres de oro, una plata y un bronce), que su hija ganó en los recientes Juegos Parapanamericanos de Lima 2019 en natación.

Matilde es débil visual, discapacidad que la llevó a los carriles de competencia y a triunfar como nadadora. Ayer recibió el Premio Estatal del Deporte de la Ciudad de México, junto a María José Sánchez, clavadista de 14 años ganadora de una medalla de bronce en el Mundial de Corea del Sur, y César Córdova, marchista campeón en el Mundial Panamericano en Costa Rica, quienes se hicieron acreedores de un cheque de más de 36 mil pesos.

Matilde no puede ocultar la alegría nerviosa por el reconocimiento que le entrega el director del deporte capitalino, Rodrigo Dosal. Habla entre risas por lo afortunada que se siente.

La estupenda cosecha que consiguió en Lima la animó a registrarse para el premio de la Ciudad de México. Lo hizo sin mucho convencimiento. Poco antes de que hicieran oficial la lista de ganadores, recibió una llamada del director de Indeporte, en la que le informó que había sido elegida por sus logros.