spectacular y emotivo fue el concierto que brindó Carlos Rivera en Tlaxcala ante una multitud que abarrotó el estadio de futbol Tlahuicole.

Acompañado de una banda de excelentes músicos mexicanos, coristas y bailarines, el cantante egresado de La Academia, invitó a su público a vivir una velada romántica durante dos horas y minutos, ofreciendo buena parte de su repertorio de balada pop con un dinamismo escénico que mantuvo de principio a fin.

El concierto, con motivo de la celebración por los 500 años de la fundación de Tlaxcala, se vivió intensamente, dada la empatía del cantante con el público. Rivera había ofrecido algo intenso, que el público de Tlaxcala se llevaría en el pensamiento y el corazón . Y por lo visto y vivido, cumplió. Esa noche, sorprendió con un espectáculo elegante, dinámico y de alta tecnología.