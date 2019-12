Rocío González Alvarado y Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 14 de diciembre de 2019, p. 27

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que en el caso del ex subsecretario de Administración y Capital Humano de la Secretaría de Finanzas, Miguel Ángel Vásquez Reyes, hay un trabajo puntual de la Contraloría General y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina.

En su conferencia de prensa, la mandataria afirmó que no se trata de un asunto político, sino penal por realizar funciones que no le correspondían y con el manejo de recursos durante 2017.

Lo que hay es un trabajo de la Contraloría, que si encuentra algo que tenga que ver con alguna denuncia penal lo presenta en la Procuraduría, que hace su trabajo, y el juez es el que decide si hay orden de aprehensión o no .

Agregó que en el gobierno de la ciudad no se tolera la corrupción y tiene que haber justicia en los casos en donde se compruebe, por parte de las autoridades de procuración de justicia, que se incurrió en dicha práctica.

Recordó que parte de las irregularidades cometidas por Vásquez Reyes tienen que ver con la creación de plazas, lo que se denunció al empezar su sexenio.