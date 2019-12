Marlene Santos Alejo

Miércoles 11 de diciembre de 2019

El ex dueño del club Veracruz, Rafael Herrerías, lamentó que una plaza tan extraordinaria como es el puerto de Veracruz se quede sin equipo en la Primera División. Confesó que se retiró porque lo mío son los toros, y además el futbol no es un negocio redituable, hay que invertir mucho dinero. Además, el gobierno (de Miguel Alemán Velasco) estaba apoyando muy bien, pero hubo un cambio, ya no sentí ese apoyo y no tuve ganas de estar yendo a pedir .

A pesar de que al igual que Fidel Kuri tuvo en su momento roces y discrepancias con dirigentes de la Federación Mexicana de Futbol, Herrerías expresa: A mí me fue muy bien con el equipo, lo compré cuando estaba en penúltimo lugar y lo dejé superlíder. La clave es rodearse de gente capaz. A Kuri no lo conozco, pero en eso del futbol se vale ser humilde, no se pierde nada y se gana mucho , señaló.

El empresario, también ya ausente del espectáculo taurino, en 2002 fue invitado a invertir en el club jarocho. Eran tiempos de abierto apoyo de los gobiernos al futbol con fondos públicos, al grado de que Herrerías jamás tuvo empacho en decir que el equipo era suyo 80 por ciento y el resto pertenecía a la entidad, a la que regresó en venta bajo la gestión del gobernador Fidel Herrera.