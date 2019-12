Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 10 de diciembre de 2019, p. 29

Guanajuato, Gto., El rector de la Universidad de Guanajuato (UG), Luis Felipe Guerrero Agripino, y el gobernador panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ofrecieron por separado este lunes disculpas públicas a la comunidad estudiantil por las omisiones en los casos de alumnos asesinados y desaparecidos.

Me disculpo públicamente por todo aquello que me corresponde como rector general de la Universidad de Guanajuato, por todo aquello que he dejado de hacer como rector, como profesor y como ciudadano , dijo Guerrero Agripino ante estudiantes que acudieron al Teatro Principal de la capital del estado.

Las disculpas fueron parte de un convenio que el catedrático y el político firmaron con universitarios que exigen seguridad y castigo para maestros que incurren en acoso sexual.

Guerrero Agripino afirmó que las autoridades universitarias trabajan en los problemas planteados por los alumnos. Negarlos sería una injusticia para compañeros y compañeras de la comunidad universitaria, pero admito públicamente que, desde luego, no es suficiente . Aseguró que no evadirá su responsabilidad.

Además, ofreció una disculpa por las omisiones en los casos de violencia de género y acoso sexual en el entorno universitario, aunque este punto no está en el convenio.

También reconoció que, a pesar de los esfuerzos institucionales, el acoso sexual se convirtió en un problema arraigado en la UG.

No es justo que nuestra comunidad estudiantil o cualquier integrante de nuestra casa de estudios tenga que padecerlo y soportarlo. Tampoco es justo que nuestra querida institución tenga que sufrir el estigma por su culpa. Haré todo lo que esté a mi alcance para que no queden impunes esos actos , advirtió el rector.