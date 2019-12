Alejandro Cruz Flores

Martes 10 de diciembre de 2019

Al menos 10 mil comerciantes ambulantes de 54 organizaciones fueron autorizados para vender en calles de la zona oriente del Centro Histórico durante la romería navideña y de Reyes Magos, informó la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

En tanto, afuera del Antiguo Palacio del Ayuntamiento continúan instaladas decenas de artesanos indígenas, quienes, señaló la funcionaria, insisten en vender sus productos en el Zócalo, pese a que está prohibido; sin embargo, dijo que continuará apostando al diálogo.

Aunque admitió que la mayoría ha rechazado las opciones que se les han ofrecido para vender en esta temporada, como una romería especial para artesanos en el Monumento a la Revolución y la plaza de Santa Domingo, en el primero, de 300 espacios que se acondicionaron sólo 26 están ocupados.

La romería en el Centro Histórico se inició el pasado sábado y se extenderá hasta el 7 de enero, en un horario de 10 a 18 horas, y se fijó en las condiciones establecidas desde 2003, explicó Rodríguez Velázquez.

Señaló que el acuerdo a que se llegó con las organizaciones es que los vendedores se instalarán por tramos en las 27 calles donde se autorizó la venta en vía pública, como Correo Mayor, Manzanares, Roldán, Talavera y Jesús María, con el propósito de que haya orden.

Señaló que establecieron compromisos para garantizar la protección civil, seguridad y no afectar al comercio establecido, como mantener limpias las vialidades, no obstruir las entradas de los establecimientos mercantiles y no afectar las actividades de escuelas y museos.