Melenudo y correcto, al francés Castella (37 años de edad, 19 de alternativa y 40 corridas este año) se le nota frío y laborioso, consciente de haber llegado a su nivel de incompetencia sin haber podido alcanzar mayor sello. Su primero fue de los astados que permiten el toreo de salón y Sebastián dio derechazos a placer sin lograr convencer, pues el mejor aliado de los buenos toreros es la bravura, no la docilidad. Se alcanzó la puntada de arrojar muleta y ayudado en un desplante pueblerino, no logró someter por el izquierdo, dejó un pinchazo hondo y escuchó un aviso. A su segundo quería que lo pasaran con dos pares, pero no fue escuchado.

Seguro, plantado y con gusto, Octavio García El Payo (30, 11 y 21 corridas) sigue evolucionando y con su lote realizó lo más estético e inspirado de la tarde: verónicas templadas y medias de gran belleza y faenas con sentimiento y hondura, adornos y remates pintureros. Ha afinado su sello, no así su espada, por lo que perdió sendas orejas que ya tenía ganadas.

A El Galo le vino grande la Plaza México tras la reciente alternativa en su natal Mérida, luego de una campaña novilleril que no justificó su inclusión en el cartel de ayer, pero ya se sabe que también en los toros influencias matan criterio. Literalmente se llevó los toros más dóciles del encierro y pudiendo haber salido a hombros, sólo pudo darse una vuelta por su cuenta. A su primero lo banderilleó a las atinadas y le dio minitandas sin ajustarse, todo con mucho pico y poca expresión, sin que se notara entrega ni hambre de ser. Y con su segundo, justo de presencia, quitó por navarras lejanas, atinó en los dos primeros cuarteos y dejó un tercer par en el morrillo, no en la cruz. Ante una embestida clara y repetidora volvió a las andadas de tres muletazos y el escuadrado de pecho, dejando ir una oportunidad de oro. Cobró una estocada traserísima y no obstante que algunos despistados solicitaron la oreja, el juez Enrique Braun acertadamente la negó, pues la faena careció de estructura y la estocada fue de pena ajena. Aunque con frecuencia lo esté, la autoridad no debe ponerse al servicio de los villamilenials.