–Independientemente de que hay que investigar si hay corrupción o no, los jueces deben tener criterio para analizar todo el contexto y no sólo las pruebas por separado.

En este caso, la ex pareja de la víctima ha cambiado ocho veces de abogado, lo que ha retrasado el proceso penal, pues el juez está obligado a dar prórrogas para que conozcan el expediente, lo que evidentemente es una estrategia para no ser detenido , lo cual tolera el juzgador.

Recordó que hay órdenes de aprehensión giradas contra altos funcionarios de la pasada administración, como el ex comisionado para la reconstrucción, Édgar Tungüí Rodríguez, y el ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, quienes son buscados por la Interpol, además de que cinco ex servidores de nivel medio relacionados con desvío de recursos han sido detenidos.

Ante las exigencias de organizaciones feministas que han salido a la calle para que termine la violencia de genero, Sheinbaum manifestó que si bien podría haber algún grupo que estaba en contra del gobierno aprendimos a escuchar a las mujeres que se estaban manifestando con una demanda legítima, más allá de si estamos de acuerdo en la manera en que manifiestan algunas de ellas tenemos que hacer lo que nos corresponde y buscar la colaboración con la ciudadanía para que eso se acabe, porque también hay una parte cultural muy fuerte en nuestro país .

Vicios difíciles de erradicar

En cuanto a las protestas de organizaciones de vivienda y taxistas registradas en meses recientes, dijo que son resultado de que rompieron las ligas clientelares y de corrupción que había antes, pues quienes se manifiestan son líderes de esos grupos que estaban acostumbrados a que les dieran dinero, como en el caso del Instituto de Vivienda.

–¿Se trata de acabar con los liderazgos?

–No, el tema es acabar con la componenda política entre el liderazgo político y el gobierno. Aquí no importa de qué partido eres y lo que se está haciendo es generar nuevas reglas para acabar con la clientela.

–Pero esto no está ocurriendo con el comercio ambulante, ¿allí sí se ven intereses clientelares?

–Pero no de nuestro gobierno, del gobierno central; no sé si haya en algunas alcaldías, no lo sé, lo que hay allí es cómo generas un derecho del propio trabajador del comercio en vía pública sin ser vínculo con tu líder, que son históricos, no es de ahora, entonces esa es la apuesta.

Al referirse a la oposición, destacó que ha habido mucha apertura y diálogo con todos los partidos políticos; en el Congreso hemos sido muy respetuosos, lo que nos corresponde es que pasen las leyes que estamos proponiendo y ahí no tenemos ninguna queja y con las 16 alcaldías la verdad es que hay una excelente colaboración porque yo no he escatimado en lo absoluto ningún apoyo .

En materia de desarrollo urbano, adelantó que la próxima semana se dará a conocer el proceso de consulta pública para la construcción de megadesarrollos inmobiliarios, entre ellos 15 que se proponen en Paseo de la Reforma.

Al señalar que su objetivo es generar un modelo de desarrollo urbano humanista que termine con las grandes desigualdades existentes entre el oriente y el poniente de la ciudad, destacó que hay zonas en Polanco donde el metro cuadrado de suelo es más caro que en Central Park, Nueva York.

Por eso, el programa de 12 corredores urbanos obliga a los desarrolladores a construir al menos 30 por ciento de vivienda asequible en cada proyecto en zonas como Reforma e Insurgentes Norte, donde hay una gran cantidad de edificios abandonados para ser aprovechados.

Negó que haya desconfianza por parte de empresarios en su gobierno y señaló que existen proyectos inmobiliarios para la ciudad. Uno solo representa la inversión de 40 mil millones de pesos en todo el sexenio y hay varios de este tipo que queremos construir con la ciudadanía, no como imposición del gobierno .

Respecto al desempeño de su gabinete, Sheinbaum dijo que si bien se han hecho algunos cambios y otros integrantes se han quedado en el camino, está contenta con su equipo porque hay mucha colaboración y eso es importante, algunos lo han hecho mejor, a otros les es más difícil lo que les tocó .

–¿Ya no ve cambios?

–Puede haber cambios todavía, uno va evaluando y ellos tienen todo el derecho de renunciar.

Por otro lado, la jefa de Gobierno capitalino indicó que hoy en su informe –el cual rendirá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris– anunciará que en enero dará uno más para dar a conocer la conclusión de las obras que se iniciaron en este año, así como los proyectos de su gobierno para 2020.

Adelantó que se ampliará la instalación de senderos del programa Camina libre, camina segura, a vialidades primarias, con intervenciones integrales en las que aparte de la repavimentación se intervendrán camellones y luminarias.

Estos senderos que hemos hecho en Iztapalapa, por ejemplo, es increíble cómo la gente sale a caminar en la noche y sale a caminar porque se rescata el espacio público, se disminuye la inseguridad, entonces, yo creo que el próximo año se va a notar mucho de la obra que estamos haciendo, que tiene este sentido de rescatar la ciudad .

Dijo que el próximo año será el de la consolidación de los centros comunitarios del programa Puntos de Innovación, Libertad, Artes, Educación y Saberes (Pilares) de los cuales en los dos primeros años de su gobierno se abrirán 300, cuando en 50 años se construyeron 251 casas de cultura.

Es una visión donde se da apertura de derechos en donde no existen a la cultura, a la educación, al deporte y que va permitir recuperar el tejido social, la recuperación de los jóvenes. Apostamos muchísimo a que los jóvenes tengan una alternativa, por eso decimos que hay que cerrar la puerta de la delincuencia y abrir la de los derechos , y resaltó que en un año han atendido a cerca de 600 mil personas.

Asimismo, confió que en 2020 se concluirán las dos líneas del sistema de transporte Cablebús, que darán servicio en Gustavo A. Madero e Iztapalapa, así como el trolebús elevado que irá de la estación Constitución de 1917, de la línea 8 del Metro, a la de Santa Martha, en la línea A y que correrá sobre Ermita Iztapalapa.

Entre enero y marzo se inaugurarán muchas de las obras que ya se iniciaron, como la intervención en avenida Chapultepec, en Eje Central con el llamado trolebici, así como parques; además, empezarán a operar nuevos trolebuses y autobuses y empezará un programa muy intensivo para modernización del Metro.

Alejandro Cruz Flores, Rocío González Alvarado, Ángel Bolaños Sánchez, Bertha Teresa Ramírez, Josefina Quintero Morales, Mirna Servín Vega, Elba Mónica Bravo y Sandra Hernández