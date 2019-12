L

a Suprema Corte de Justicia sigue en camino de convertirse en un órgano independiente de influencias del pasado. Anteriormente sus 11 miembros fueron seleccionados y propuestos al Senado por presidentes del prianismo. Con el cambio de gobierno, dos ya fueron seleccionados por López Obrador y avalados por el Senado: Yasmín Esquivel Mossa y Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ayer se sumó otra ministra: Margarita Ríos-Farjat, hasta ahora jefa del Servicio de Administración Tribuaria (SAT). Obtuvo más votos que las otras dos integrantes de la terna: Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni. Sustituye a Eduardo Medina Mora, el de la fulminante y misterosa renuncia. La composición del Senado ahora es 8-3. Ocho ministros que provenían del viejo régimen y tres de la nueva administración. Lo que exige la sociedad de los flamantes ministros es que no cometan el error de actuar con un criterio partidista.

Góngora defiende el bonillazo