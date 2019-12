Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 6 de diciembre de 2019, p. 6

Hay que hablar. Todas estas heridas de la historia que nos tocan en lo personal, hay que decirlas , sentenció Verónica Langer sobre su más reciente obra Detrás de mí la noche. Escrita en parte por la actriz, la pieza está ligada a su biografía y la de su familia.

Los padres de Langer partieron de Viena a España, huyendo del Nacional Socialismo para, años después, tener que abandonar el país ibérico a causa de la Guerra Civil. Terminaron en Argentina, nación que la actriz tuvo que dejar por causas políticas en los años 70. Así que los conceptos de migración y exilio son bien conocidos por ella.

Siendo albacea de los documentos familiares, Langer decidió investigar la historia de sus antepasados. Según declara, era importante hacerlo, pues quería responderse a sí misma cómo las heridas del pasado nos afectan a los que venimos después .

Lo que Langer encontró fue un rompecabezas cuyas piezas no estaban completas. Se enteró de que un hermano de su madre fue víctima del Nacional Socialismo, buscó las casas de sus progenitores, y anduvo caminos que antes sólo había imaginado. De acuerdo con la actriz, durante su investigación también descubrió que las historias que le habían contado tenían muchas zonas oscuras que no sería posible recuperar.

“Ha sido un proceso rico, muy esclarecedor, sanador. No porque se hayan cerrado esas heridas, sino porque hablar de estos personajes es traerlos a la vida, rendirles un homenaje. Decir: ‘no los hemos olvidado’. A mí me hace bien, aunque es doloroso, lo es más pensar en cerrar esto y decir que no pasó”, explicó la actriz.