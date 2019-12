H

oy mismo y esperemos que no en oposición a la Feria Internacional del Libro de modo desangelado, 37 personas serán reconocidas como eméritas en su oficio en el Teatro Degollado de Guadalajara. Esto, a las cinco de la tarde.

Para conmemorar el cuarto de siglo del aún llamado (se habla de futuras modificaciones) Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico, PECDA, los gobiernos del país y del estado de Jalisco convocaron a mayores de 65 años nativos o residentes en la entidad cuya destacada trayectoria como artistas, artesanos, investigadores o gestores culturales los avalase como candidatos dignos del susodicho reconocimiento.

La limitación de recursos, admitía con otras palabras la convocatoria, probablemente haga que muy apreciables nombres cuyo radio de acción dentro de las categorías consideradas es evidentemente destacado no resulten en esta ocasión beneficiarios del programa. Dada la enorme cantidad de gente con seriedad dedicada a las (no pocas, por lo demás) disciplinas incluidas en la invitación no se tenga, en absoluto, duda de eso. Yo, por supuesto, no la tengo.