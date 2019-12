Por otro lado, integrantes de la comisión de justicia del Congreso local se entrevistaron con Érika Wolberg García, aspirante a la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas.

En la audiencia para definir su elegibilidad fue cuestionada por aparecer como ex directora del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Coordinación de Seguridad Pública estatal que participó en la recolección de firmas, en horario laboral, para la campaña de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, por la Presidencia de la República en 2018.

Fueron dos firmas que se recabaron en un traslado hacia la oficina. No me llevó más que dos minutos; no se hizo con la intención de utilizar incorrectamente ningún recurso personal ni económico de la administración pública, entonces no pienso o no considero que debiera ser importante , se excusó.

Wolberg García también fue acusada de no tener relación alguna con organizaciones de la sociedad civil que brindan atención a víctimas. Quiero tener un acercamiento con ellos, principalmente con los que están más activos en este tema , manifestó.

La Comisión de Justicia aprobó su candidatura, por lo que se espera que esta semana se vote en el pleno del Congreso si se aprueba su nombramiento.