Cincinnati. El grupo de rock The Who planea un anuncio en el 40 aniversario de un concierto en Cincinnati en el que murieron 11 personas.

No se han hecho públicos los detalles, pero el guitarrista Pete Townshend dijo a The Associated Press recientemente que la banda británica tiene planes de volver a Cincinnati por primera vez desde la tragedia de 1979.

El anuncio de la banda se espera para después de que el canal local WCPO-TV transmita un documental el martes por la noche con entrevistas con Townshend y el vocalista Roger Daltrey.