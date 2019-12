Para 2019, Post Malone es el artista más reproducido a escala mundial. Billie Eilish, Grande, Sheeran y Bad Bunny completan los primeros cinco puestos. El álbum debut de Eilish (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?) es el más reproducido del año, mientras que Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello, encabeza la lista de canciones.