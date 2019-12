“Pero bueno, qué te puedo decir, yo hablo desde mi trinchera, creo que todos los clubes tienen ganas de poner sus mejores armas en la cancha, pero algo no están haciendo bien… La realidad es que no conozco la situación de cada club, ni sé qué tanto les interese a sus directivos la rama femenil.

Lo que puede decir es que estoy orgulloso de dirigir a este equipo, es una institución con grandes deseos de trascender en todos los deportes que participa, y por eso le pone gran empeño y dedicación para tratar de tener el mejor equipo posible .

Las tigresas saben lo que es coronarse en el patio del acérrimo rival. En mayo último, un pletórico Gigante de Acero, casa de las Rayadas, primero enmudeció y después les tributó aplausos reconociendo su esfuerzo. No obstante, Medina remarca: “Les he dicho que lo que pasó es historia, eso hoy no nos sirve de nada, debemos enfocarnos en lo que sigue. Vamos a escribir un nuevo capítulo y –machaca– no hay que relajarse en ningún momento”.

Héctor Becerra, entrenador del Monterrey, también alista sus armas. En el Apertura 2019 las Rayadas hicieron de su casa una fortaleza, sin sufrir una sola derrota, además, fueron la mejor defensiva, pues recibieron sólo 14 goles.