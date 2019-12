Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de diciembre de 2019, p. 38

La Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos integra la carpeta sobre la actuación de dos jueces de control y un magistrado, quienes reclasificaron el delito de feminicidio en grado de tentativa como violencia familiar y lesiones, lo que permitió al ex esposo de Abril Cecilia Pérez Sagaón obtener la libertad condicional, informó la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.

Luego de que la dependencia dio vista a la fiscalía de la actuación de los jueces Federico Mosco González y Luis Alejandro Días Antonio, y del magistrado Héctor Jiménez López, podrían ser citados en estos días a declarar por el caso Abril.

Además, la PGJ está en espera de que un juez de control cite a audiencia, en la que notificará si reclasifica el delito como feminicidio, como solicitó por escrito mediante una queja el viernes pasado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Con la reclasificación a tentativa de feminicidio, la PGJ prevé que al tratarse de un delito grave el ex pareja de Abril Cecilia pierda los beneficios de las medidas cautelares que le permitieron seguir su proceso en libertad desde el 8 de noviembre.

Además, en caso de que Juan Carlos García Sánchez no acuda a las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia a firmar antes de que concluya esta semana, como parte del beneficio legal para seguir en libertad, se espera que el juzgador emita otras medidas cautelares.

Sobre la presunta emisión de una ficha amarilla para que el ex esposo de Abril no abandone el país, la PGJ prefirió no precisar la información ni el avance en las pesquisas de los dos sujetos que ejecutaron a la mujer.