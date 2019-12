▲ Yesith Palacios es promotor del uso de prótesis atléticas para personas con discapacidad. Foto cortesía de Ottobock

Es domingo a mediodía –soleado como cuando estalló aquella mina bajos sus pies–, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, donde se realiza la clínica para correr con prótesis. Dos días antes de que se celebre en el mundo el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, Yesith insiste a los convocados que lo más difícil no es asimilar la pérdida o carencia de una extremidad, sino mantener la pasión por vivir. Lo primero se supera, lo segundo –comenta– hay quien no lo encuentra a pesar de tener un cuerpo completo. Me arrancaron la pierna , les dice Yesith; “pero no las ganas de volar.

Compañeros militares en Colombia no lo soportaron , relata Yesith; en un país en guerra desde hace décadas, uno sabe que eso puede pasar, pero no cree que le pueda pasar a uno. Es difícil estar preparado para asimilar algo así; algunos caen en el alcoholismo, las drogas o la depresión. Es duro .

Entre la autocompasión o levantarse todos los días a enfrentar la vida, Yesith cuenta que eligió hacer un balance de lo que le quedaba. Una pierna menos, es cierto, pero en cambio se sentía afortunado por no tener el desenlace de las miles de víctimas de las minas en Antioquia. Según un censo, de 1990 a 2007 hubo 2 mil 368 accidentes con esos artefactos, 281 murieron en el momento de la explosión.

“Al principio toca ver los cambios, ya no caminar igual, yo era muy joven y como a cualquier chico me dolía pensar que ya no les gustaría a las mujeres, pensaba que nadie me iba a querer así, reventadito… ¡qué va! Descubrí que nada me detenía”, remata con una carcajada.