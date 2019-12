Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 3 de diciembre de 2019, p. 31

El Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP), una campaña con el lema No es costumbre... es violencia , para prevenir la violencia de género entre estudiantes de secundaria y preparatoria.

Como parte del programa Lunes por la Educación, la titular del Ejecutivo local, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó la secundaria número 65, Defensores de Puebla de 1863, ubicada en la colonia Sifón, en Iztapalapa, donde destacó que el propósito es que tanto mujeres como hombres identifiquen conductas que pueden parecer no violentas, pero que en realidad sí lo son.

Por medio de carteles pegados en las escuelas, así como tarjetas y pulseras repartidas entre los alumnos, que incluyen distintos mensajes para que puedan distinguir que conductas como que un joven revise el teléfono de su novia o amiga o le quiera imponer una forma de vestir, son una forma de violencia.